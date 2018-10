Serena Williams atropela Gavrilova na estreia de Cincinnati

Após vencer apenas um game contra Johanna Konta em San José, Serena Williams voltou a boa forma na quadra dura. A americana venceu, nesta segunda-feira (13), a australiana #23 Daria Gavrilova por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 65 minutos de partida pela primeira rodada do WTA Premier 5 de Cincinnati.

Na partida, a ex-número 1, fez quase o dobro de winners em relação aos seus erros não-forçados: 14 erros, contra 27 bolas vencedoras. A estadunidense também conseguiu dispôr um bom saque, fazendo oito aces em oito games de serviço, apesar de não ter tido uma boa consistência, com apenas 44% de primeiro saque.

Serena voltou a jogar Cincinnati pela primeira vez desde 2015, tendo, agora, 11 vitórias consecutivas, uma vez que conquistou o título em 2015 e 2014, perdendo na final em 2013. Ela não perde na segunda rodada de Cincinnati desde 2011, quando perdeu para Sam Stosur por WO.

Com o resultado, ela terá um dos confrontos mais esperados da segunda rodada: enfrentará Petra Kvitova, atual número cinco e ex-número dois da WTA. As duas já jogaram seis vezes, com cinco vitórias para a americana, com a única vitória da tcheca saindo no saibro. Elas não se enfrentam desde 2015, quando Kvitova conquistou a única vitória sobre Serena Williams.