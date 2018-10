Com direito a pneu, Cornet vira contra Ostapenko e vai à segunda rodada em Cincinnati

Nesta segunda-feira, a qualifier #33 Alizé Cornet venceu de virada a #11 Jelena Ostapenko, em duelo válido pelo WTA Premier 5 de Cincinnati, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/0, em partida com duração de 2h03.

Foi a primeira partida entre Cornet e Ostapenko no circuito. Com a eliminação, é provável que a jogadora da Letônia concentre suas atenções agora para o US Open, aonde chegará com apenas dois jogos de preparação, visto que, além da derrota de hoje, perdeu em Montreal na estreia, contra Johanna Konta.

Num primeiro set em que Ostapenko dominou e venceu por 6/1, a duração de 1h mostra que a aparente facilidade, não foi tão fácil assim. Apesar de quebrar por três vezes o serviço da adversária, a letã teve muito trabalho para confirmar seus serviços, repetindo longos games, o que justifica a grande duração do set. Ao ganhar 75% dos pontos em seu primeiro serviço, 'Penko', conhecida por sua tendência em buscar winners, conseguiu encurralar Cornet e fechou o set em 6/1.

No segundo set, reação de Alizé Cornet. A francesa conseguiu encontrar seu melhor jogo, apesar de ainda sofrer com os winners de Ostapenko, e melhorou bastante os erros que havia cometido no ser inaugural. Apesar de quebrada por duas vezes, Cornet conseguiu manter a força mental no jogo e conseguiu fechar o set em 7/5, devolvendo as quebras sofridas e sendo eficiente no fundo de quadra.

No derradeiro set, repetição do que vem ocorrendo com Ostapenko: constantes apagões. Totalmente fora de órbita da partida, a vencedora de Roland Garros em 2017 não conseguiu encaixar seu jogo e foi dominada por completo pela francesa, que aproveitou-se dos inúmeros erros não forçados da adversária e fechou o set por 6/0.

Com a vitória, Cornet avança à terceira rodada do torneio e espera a vencedora do duelo entre a #78 Ana Bogdan e a #49 Ekaterina Makarova, que se enfrentam nesta terça-feira (14), às 12h.