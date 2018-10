Sakkari mantém boa fase, derruba Osaka e segue firme em Cincinnati

Os holofotes que pairam na cabeça da grega número 31 do mundo, Maria Sakkari, não parecem estar perto de serem apagdos. Isso porque a jovem continua monstrando bons resultados e mostra que está sempre preparada para qualquer desafio. Nesta terça-feira (14) a grega bateu a jovem japonesa #19 Naomi Osaka, com parciais de 6/3 7/6(8), em partida de 1h49, rumo às oitavas de final do Western & Southern Open.

Quando Naomi Osaka entra em quadra, imediatamente espera-se um jogo divertido, cheio de humor e com ótimas doses de agressividade e hot shots. Não foi diferente dessa vez. A japonesa, apesar de entrar em quadra com um tênis tímido, logo mostrou-se disposta a correr atrás e, aquilo que parecia fácil para a adversária grega, acabou se tornando uma coisa perigosa.

Acontece que Sakkari começou a partida muito bem, visivelmente mais 'dentro do jogo' que Osaka. Atuando de forma inteligente e fazendo boas construções de pontos, a grega quebrou por duas vezes para levar o primeiro set por 6/3 em 42 minutos.

Depois de perder o primeiro set, Osaka mudou seu comportamento. conversou com seu técnico Sasch Bajin, que afirmou. "Tenho muito orgulho de você e da forma que você está jogando", e passou a ser mais ativa. Se comprometeu mais com os pontos e, apesar de vacilar nos ralis, fez um bom segundo set. Não houveram quebras, apesar dos cinco break points - três perdidos por Sakkari, dois perdidos pela japonesa.

No tie break, Osaka teve chances de levar a parcial para o set decisivo, mas vacilou e acabou deixando que a adversária fechasse a parcial por 7/6(8) em 1h07. Ao todo, a japonesa fez 15 winners e cometeu 29 erros, enquanto que Sakkari teve 26 bolas vencedoras e cometeu 30 erros.

Nas oitavas de final do WTA Premier 5 de Cincinnati, a grega enfrentará a estoniana #30 Anett Kontaveit, que venceu a tcheca Barbora Strycova, por 6/3 e 6/0.