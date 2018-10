Mladenovic consegue vitória tranquila e despacha Kuzmova em Cincinnati

A francesa ex-top 10, Kristina Mladenovic fez ótima estreia no WTA Premier 5 de Cincinnati ao bater a alemã Julia Goerges e voltou a mostrar bom desempenho, dessa vez contra a jovem eslovaca Viktoria Kuzmova. Mladenovic venceu com parciais de 6/3 e 6/0, em 59 minutos, conquistando seu melhor resultado em meses e avançando para as oitavas de final.

A francesa começou a partida jogando bem. Não demonstrou qualquer final de medo ou acanhamento e, rapidamente impôs uma boa vantagem frente a jovem adversária. Serviu bem e, apesar de não conseguir grandes devoluções, acabou por tomar o set por 6/3, em 37 minutos. Mladenovic disparou seis aces e encaixou 58% de seu primeiro serviço, ganhando 89% dos pontos com o mesmo (17/19).

No segundo set, a francesa pareceu ter achado a fórmula para ter bom desempenho em todos os aspectos. Quebrou Kuzmova logo de cara, depois por mais duas vezes e não enfrentou um único break point na parcial. Fez dois aces, zerou em dupla faltas e venceu 100% dos pontos em seu primeiro serviço (e impressionantes 78% no segundo serviço). Fechou com um pneu: 6/0, em apenas 22 minutos.

Com resultados excelentes nesta semana, Mladenovic terá um grandíssimo teste na próxima rodada do Western & Southern Open. A francesa enfrentará na próxima rodada a vencedora do imperdível duelo entre a #6 Petra Kvitova e a #27 Serena Williams.