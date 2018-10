Bertens passa fácil por Vandeweghe na estreia em Cincinnati

Nesta terça-feira (14), a holandesa #17 Kiki Bertens conseguiu mais uma vitória importante em torneios WTA na carreira ao derrotar a dona da casa, #24 Coco Vandeweghe. Vindo de quartas de final em Montreal, onde caiu para Ashleigh Barty, Bertens estreou em Cincinnati com vitória tranquila por dois sets a zero com parciais de 6/2 e 6/0, em 1h03.

Vandeweghe entrou em quadra pela primeira vez desde Wimbledon e ofereceu pouca resistência. A estadunidense chega agora ao terceiro torneio seguido caindo na primeira rodada, o que significam dois meses sem vitória. A última foi nas quartas de final em Hertogenbosch, contra Alison Riske.

O primeiro set foi um passeio de Bertens, os diferenciais sendo os primeiro e terceiro games da partida, quando a britânica quebrou o saque da protegida de Pat Cash. Com isso, ela aproveitou para jogar mais relaxada aproveitando-se da vantagem obtida e ser precisa nos momentos decisivos para vencer por 6/2.

Com mais confiança ainda, Bertens continuou com a sua estratégia e continuou a jogar com bolas mais profundas, mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Vandeweghe. A persistência também contou para que a holandesa mantivesse o seu saque e fizesse o segundo set perfeito por 6/0, levando assim a partida em dois sets, em apenas 1h03 de embate.

Na próxima rodada, Bertens terá um dificílimo duelo diante da dinamarquesa #2 Caroline Wozniacki, que veio de bye da primeira rodada por ser a segunda cabeça de chave do torneio.