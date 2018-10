No sexto encontro em dois anos, Shapovalov é mais agressivo e vence Edmund em Cincinnati

Na madrugada de terça (14) para quarta-feira (15), o canadense #32 Denis Shapovalov reencontrou o britânico #16 Kyle Edmund pela terceira vez no ano e a sexta desde o ano passado. Shapovalov abriu vantagem no confronto direto, agora liderando por quatro a dois, vencendo na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 7/5.

O primeiro set foi favorável a Shapovalov, o diferencial sendo o décimo game da primeira parcial, quando o canadense quebrou o saque do britânico. Com isso, o canadense aproveitou para jogar mais agressivo aproveitando-se da vantagem obtida e ser preciso nos momentos decisivos para vencer por 6/4.

Com mais confiança ainda, Shapovalov continuou com a sua estratégia e continuou a jogar com bolas mais profundas, mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Edmund. A qualidade no saque contou para que o canadense evitasse quebras e fizesse um segundo set competitivo por 7/5, levando assim a partida em dois sets em quase duas horas de embate.

Finished with flair@denis_shapo is into the third round on his #CincyTennis debut with a 6-4 7-5 win over Kyle Edmund. pic.twitter.com/LwRu3CzskW — Tennis TV (@TennisTV) 15 de agosto de 2018

Na próxima rodada do Western & Southern Open, Shapovalov enfrentará o vencedor do confronto entre seu compatriota, #29 Milos Raonic, e o lucky loser #60 Malek Jaziri, que entrou na chave principal após a desistência do #1 Rafael Nadal.