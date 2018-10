Djokovic vira contra Mannarino e avança às oitavas em Cincinnati

Na tarde desta quarta-feira (15), o sérvio #10 Novak Djokovic bateu o francês #28 Adrian Mannarino, de virada, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6/1, em 2h08 de partida na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Apesar do susto inicial, Djokovic manteve o amplo domínio nos confrontos contra o adversário. Agora são quatro vitórias em quatro jogos, com apenas um set perdido.

Djokovic começou o duelo sem conseguir dar muita profundidade nas trocas de bola, enquanto Mannarino mostrava-se solto e a vontade em quadra. Em um primeiro set equilibrado, o sérvio não incomodou o serviço do adversário. O francês desperdiçou três break points até conseguir a quebra crucial, no sétimo game. Com um ace, Mannarino fechou em 6/4 e saiu na frente.

A partir do segundo set, Djokovic se encontrou e dominou o jogo. Mais agressivo e movimentando o francês de um lado para o outro, o sérvio conquistou a quebra de saque no segundo game. Entretanto, voltou a oscilar e perdeu a vantagem no game seguinte. Contando com alguns erros de Mannarino, 'Nole' quebrou novamente o adversário em outras duas oportunidades, no quarto e no oitavo game. Com isso, fechou a parcial em 6/2 e empatou a partida.

Djokovic sobrou no terceiro set. Se o francês descalibrou totalmente os golpes e perdeu a intensidade do início do jogo, o sérvio absorveu a confiança que era necessária e foi soberano durante toda a parcial. Com duas quebras de serviço, abriu grande vantagem e, sem dificuldades, fechou em 6/1.

A happy @DjokerNole after his 2R win at #CincyTennis today. Since he was playing on the Grandstand today, he was able to sign a lot more autographs on his way back to the locker room. pic.twitter.com/dudkTFtxnK — Max Gao (@MaxJGao) 15 de agosto de 2018

Buscando atingir as quartas de final do Western & Southern Open, Djokovic espera o vencedor do embate entre o búlgaro #5 Grigor Dimitrov e o alemão #44 Mischa Zverev, que se enfrentam ainda nesta quarta.