Atual campeã em Cincinnati, Muguruza cai para Tserenko em três sets e perde vaga no top 10

Em outubro do ano passado, Garbiñe Muguruza atingiu o topo do ranking WTA. Porém, 10 meses depois, a duas vezes campeã de Grand Slam, que defendia o título do WTA Premier 5 de Cincinnati caiu na sua estreia, em partida dura, para a #44 Lesia Tsurenko, e deixará o top 10 na próxima atualização do ranking. A grande vitória da ucraniana foi por dois sets a um, parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Muguruza já havia desistido de dois torneios preparatórios para o Us Open e, com a derrota prematura no torneio onde defendia o ótimo, entra no último Slam do ano com pouca moral e com indagações sobre seu desempenho.

Apesar de ganhar o primeiro set, Muguruza não fez nada de brilhante durante a partida. Muito abaixo do nível esperado, a espanhola não soube agora de forma inteligente e decepcionou nos pontos decisivos, entregando, em palavras cruas, a partida para a adversária.

As tenistas empataram em pontos ganhos com o primeiro serviço, ambas com 73%, mas Tsurenko destacou-se com o segundo serviço, ganhando 7% a mais que a ex número 1.

Depois da derrota, Muguruza disse. “Foi uma partida bem feia da minha parte, mas pelo menos eu lutei. (...) Eu estou feliz porque me senti bem, não senti dor. Eu competi e, apesar de não vencer, pelo menos fiz alguma coisa. Ficarei nessa positividade e começarei a treinar para o Us Open”.

A espanhola, fora do top 10, agora descansa e espera o início do timo Slam do ano. Já Tsurenko segue firme no Western & Southern Open e enfrenta no próximo round a russa #49 Ekaterina Makarova, que venceu a francesa Alizé Cornet em sets diretos.