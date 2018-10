Wawrinka supera início ruim, bate Nishikori e avança às oitavas em Cincinnati

O suíço #151 Stan Wawrinka conseguiu uma grande vitória na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Jogando o torneio através de um wildcard, o ex-número três do ranking mundial bateu o japonês #23 Kei Nishikori por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h29 de partida. Com o resultado, Stan agora lidera o número de triunfos nos confrontos diretos entre os tenistas. Em nove jogos, o suíço ganhou cinco e o japonês quatro.

Wawrinka começou o jogo em um ritmo lento e parecia não se sentir a vontade. Enquanto isso, Nishikori entrou avassalador e, dominando as trocas de bola, abriu 4/1. Porém, o suíço deu início a grande reação no sétimo game. Stan conquistou nada menos do que cinco games seguidos, quebrando duas vezes o saque do japonês, tomou conta da partida e fechou o primeiro set em 6/4.

A soberania do suíço se manteve no início da segunda parcial. Aproveitando um break point logo no primeiro game, confirmou o seu saque logo depois e fez 2/0. A partir daí, fez valer seu ótimo serviço e não foi incomodado em seus games de saque. Com belas jogadas, contou com um erro não-forçado de Nishikori para fechar novamente em 6/4 e selar a vitória.

.@stanwawrinka shows his appreciation for the crowd, who stayed late and made for an absolutely electric atmosphere on the Grandstand tonight. #CincyTennis pic.twitter.com/5g3bzQQw65 — Max Gao (@MaxJGao) 16 de agosto de 2018

Nas oitavas de final do Western & Southern Open, Wawrinka enfrentará o húngaro #48 Marton Fucsovics, que venceu o duelo disputadíssimo contra o lucky loser espanhol #71 Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 1, de virada. Eles irão reeditar a batalha de semana passada em Toronto, onde Stan salvou quatro match points e derrotou o adversário.