Kerber vira batalha contra Pavlyuchenkova e segue viva em Cincinnati

A alemã #4 Angelique Kerber precisou suar a camisa nesta quarta-feira (15) para avançar em sua estreia no WTA Premier 5 de Cincinnati, nos EUA. A ex-número um do mundo bateu a russa #28 Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets 1, de virada, parciais de 4/6, 7/5 e 6/4, em 2h40 de partida. Este foi o 13º duelo entre as tenistas e, com a vitória conquistada, Kerber conta com um triunfo a mais que a adversária.

O jogo foi disputadíssimo desde o início. Ambas as jogadores não desistiam de nenhum ponto, proporcionando ótimas trocas de bola. Kerber passou aperto em seu saque no sexto game, precisando salvar dois break points para manter-se viva no primeiro set.

Porém, voltou a ser pressionada pela russa no oitavo game e foi quebrada. Pavlyuchenkova serviu para o set, mas errou bolas bobas e viu a alemã devolver a quebra. Foi então que a chuva veio e paralisou o confronto. Na volta, Kerber não encontrou seu ritmo e, com um erro não-forçado, viu a russa fechar em 6/4 e sair na frente.

A ex-número um do ranking veio focada para a segunda parcial. Conseguiu uma quebra logo no primeiro game e abriu 2/0. Kerber administrou a vantagem até o décimo game, quando sacou para o set. Pavlyuchenkova pressionou a alemã, que voltou a cometer erros e teve seu serviço quebrado. 'Angie' não se abateu e quebrou novamente a adversária. Dessa vez, fez valer seu game de saque e fechou em 7/5.

O duelo foi para o terceiro set, onde a alemã começou dominando. Conquistando a quebra logo no início, abriu 3/1. A soberania no placar durou até o 4/3, quando Pavlyuchenkova fez um game intenso e devolveu a quebra de serviço. Entretanto, mais uma vez, a russa oscilou no game seguinte e teve seu saque quebrado. Utilizando sua experiência, Kerber se impôs e, com um erro de bate pronto da adversária, fechou a parcial decisiva em 6/4.

Angelique Kerber enfrentará na próxima rodada a norte-americana #13 Madison Keys, que bateu a lucky loser italiana #40 Camila Giorgi em sets diretos, com duplo 6/2. O jogo valerá vaga nas quartas de final do Western & Southern Open.