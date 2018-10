Mertens resiste no primeiro set, elimina Stephens em Cincinnati e vence 40ª partida no ano

Em mais uma demonstração de força na temporada, a #14 Elise Mertens continua mostrando sua regularidade no circuito. Nesta quinta-feira (16), a belga eliminou a dona da casa e #3 Sloane Stephens para chegar às quartas no Premier 5 de Cincinnati. Mertens superou muitas dificuldades na primeira parcial, fechou em 10-8 no tie break, e depois ganhou o segundo set por 6/2, terminando a partida em 1h43.

Essa foi a 40ª vitória de Mertens em 16 torneios disputados - foram até agora três títulos (Hobart, Lugano e Rabat). Com o resultado garantido, a belga chega ao quarto torneio seguido avançando no mínimo às quartas de final. No live ranking, está alcançando a inédita 13ª posição, mas ainda não tem ela confirmada.

A quebra no primeiro game deu uma vantagem à Stephens desde o começo da parcial inicial. A estadunidense, que vinha de vice-campeonato em Montreal, conseguiu manter o controle da partida até o oitavo game, quando Mertens recuperou a quebra e fez 4/4. Foram cinco games seguidos com quebras, sendo que em dois Sloane sacou para o set, mas não conseguiu nenhum game point em ambas as oportunidades, o que culminou em um tie break.

No game de desempate, Stephens novamente esteve em boa posição e teve três set points, mas acabou desperdiçando-os. Para fechar um set de 1h01, Mertens venceu os três últimos pontos do game e fechou em 10-8.

O desgaste físico, aliado a perda do set inicial, fizeram Stephens cair de nível na segunda parcial. Do outro lado, Mertens fez um set de alto nível, cometendo apenas seis erros não-forçados. A belga aproveitou 2/4 break points que teve, venceu os últimos quatro games da partida e fechou em 6/2, em 42 minutos.

Mertens terá mais um grande desafio nas quartas de final do Western & Southern Open, quando enfrenta a #6 Petra Kvitova, que passou com autoridade pela #57 Kristina Mladenovic, parciais de 6/4 e 6/2.