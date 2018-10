Giant killer: Sabalenka elimina Garcia em Cincinnati e derruba mais uma top 10

Nesta quinta-feira (16), a jovem bielorrussa, #34 Aryna Sabalenka, alcançou sua quarta vitória sobre uma top 10 em torneios de nível WTA na carreira ao derrotar a francesa #5 Caroline Garcia por dois sets a um com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5. A tenista de 20 anos garantiu assim vaga às quartas de final do WTA Premier 5 de Cincinnati.

Sabalenka conquistou todas suas vitórias sobre top 10 nos últimos três meses. Em Eastbourne, despachou Karolina Pliskova. Na última semana, passou pela dinamarquesa Caroline Wozniacki em Montreal. Na segunda rodada em Cincinnati derrubou Pliskova mais uma vez.

O primeiro set foi favorável à Sabalenka, o diferencial sendo a sua performance no primeiro game da primeira parcial, quando a bielorrussa quebrou o saque de Garcia. Com isso, a atual número 34 de simples aproveitou para jogar mais focada utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos importante para vencer a primeira parcial por 6/4.

Voltando com mais confiança, Garcia voltou mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas fortes e potentes no segundo set e, se impôs diante de Sabalenka. A maior paciência na troca de golpes contribuiu para que a tenista francesa jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/3, empatando assim o embate em um set para cada lado.

O set decisivo durou mais de uma hora, e Sabalenka teve que superar muitas adversidades para conseguir a vitória. Sustentando uma vantagem conquistada no terceiro game, Garcia levou a vantagem no placar até o 5/4, quando sacou para o jogo e chegou a ter um match point, que desperdiçou e acabou sendo quebrada na sequência. Aí, a bielorrussa buscou os três últimos games, conseguindo mais uma quebra para fechar o set em 7/5.

What an incredible last two weeks it has been for @SabalenkaA. With her victory, the young Belarusian now has three top-10, three-set wins after saving match points (Wozniacki, Ka. Pliskova, Garcia). #CincyTennis pic.twitter.com/NVPBNJpSyK