Em jogo adiado pela chuva, Djokovic vira contra Dimitrov e vai às quartas em Cincinnati

O sérvio #10 Novak Djokovic derrubou o atual campeão do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA. Em jogo adiado por causa da forte chuva, o ex-número um do mundo bateu o búlgaro #5 Grigor Dimitrov por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, em 2h19 de partida. Com a vitória, Nole assegurou a 8ª posição no ranking da ATP, podendo subir mais três caso atinja as semifinais.

Os tenistas entraram em quadra na noite de quinta-feira (16) e disputaram dois sets antes da paralisação. No primeiro, Dimitrov soube aproveitar as chances cedidas pelo sérvio e conseguiu duas quebras de saque. Com um ritmo intenso e agressivo, fez valer a vantagem conquistada e fechou em 6/2.

Djokovic veio para a segunda parcial apostando mais em seu primeiro saque e tirando o búlgaro da zona de conforto. Os jogadores trocaram quebras de serviço durante o set, mas o sérvio obteve uma a mais, o que acabou sendo decisivo. Pressionando o segundo saque de Dimitrov, Djokovic fechou em 6/3 e empatou o jogo.

O terceiro set chegou a ser iniciado, mas depois de três games teve de ser paralisado devido a forte chuva que não deu trégua. O duelo só foi reiniciado na tarde desta sexta (17). Na volta, Nole manteve o bom aproveitamento com seu serviço, assim como o adversário. Em uma parcial equilibradíssima, Djokovic conseguiu uma quebra de saque crucial. Sacou para o jogo em 5 a 4 e, com triplo match point a seu favor, contou com um erro não-forçado de Dimitrov para vencer por 6/4.

O tenista da Sérvia retornará à quadra ainda hoje. Devido ao atraso da programação pelo mau tempo, as oitavas e as quartas de final serão realizadas no mesmo dia. Djokovic enfrentará o canadense #29 Milos Raonic, que bateu o seu compatriota #32 Denis Shapovalov em sets diretos, parciais de 7/6 (6) e 6/4. O confronto valerá vaga nas semifinais do Western & Southern Open.