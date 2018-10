Seguro, Federer bate Leo Mayer e avança às quartas em Cincinnati

Entrando em quadra para o primeiro desafio da rodada dupla de hoje no Masters 1000 de Cincinnati, o suíço #2 Roger Federer bateu o argentino #50 Leonardo Mayer por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6(6), em 1h12 de partida.

Federer foi soberano no primeiro set. Sem ser incomodado em momento algum em seu serviço, desperdiçou três break points no segundo game, mas conseguiu a quebra de saque no quarto e abriu 4/1. Jogando solto e com confiança, voltou a quebrar o argentino no sexto game. Com um ótimo saque, fechou em 6/1 em 23 minutos.

O segundo set foi disputadíssimo. Mayer entrou no jogo e passou a sacar muito bem. O suíço manteve o ótimo nível de tênis e também seguiu sem ser pressionado. O equilíbrio prevaleceu e a parcial foi ser decidida no tie break.

O argentino começou com uma dupla falta e Federer abriu 3/0. O ex-número um do mundo chegou a ter 5 a 2 de vantagem, mas viu Mayer reagir e empatar. Subindo à rede, voltou a ter uma mini quebra e o match point. Com um ace, fechou em 7/6 e selou a vitória.

Nas quartas de final do Western & Southern Open, Federer enfrentará seu compatriota #151 Stan Wawrinka, que bateu o húngaro #48 Marton Fucsovics em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4. Vale lembrar que exatamente há 10 anos atrás, os suíços conquistaram juntos o ouro olímpico de duplas, em Pequim.