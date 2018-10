Bertens passa por Svitolina e reencontra Kvitova nas semifinais em Cincinnati

Após quatro derrotas consecutivas em quartas de final, a #17 Kiki Bertens finalmente volta às semifinais de um torneio WTA. Nesta sexta-feira (17), a holandesa bateu a #5 Elina Svitolina por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3 em 1h24 de partida válida pelo Premier 5 de Cincinnati, nos EUA.

Será a 13ª vez que Bertens jogará as semis de um WTA qualquer e a terceira de um Premier, sendo duas delas neste ano (além do Premier Mandatory de Madrid). Também é a sexta vitória seguida sobre uma top 10, sendo duas em Wimbledon, duas em Montreal e duas em Cincinnati: a última derrota veio apenas em Madrid, quando caiu na final para Petra Kvitova.

Na partida, Bertens teve dificuldades no primeiro set e melhorou no segundo, mesmo tendo de jogar dois sets contra Anett Kontaveit algumas horas antes. A holandesa saiu de 1/4 na primeira parcial, vencendo cinco games em sequência, e conseguiu lideranças confortáveis no segundo set, chegando a servir para o jogo com duas quebras de vantagem.

Nas semifinais, Kiki Bertens terá como oponente a última top 10 a vencê-la: Petra Kvitova, que eliminou a #14 Elise Mertens nas quartas do Western & Southern Open. As duas já duelaram três vezes, cada uma em uma superfície diferente. A ex-número dois do mundo venceu as partidas na grama e no saibro, enquanto a holandesa ganhou na quadra rápida, em jogo que ocorreu há apenas uma semana, em Montreal.