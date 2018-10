Goffin derruba Del Potro em jogo equilibrado nas quartas do Masters 1000 de Cincinnati

Pela primeira vez na temporada, David Goffin consegue vitórias consecutivas sobre top 10. Nesta sexta-feira (17), o belga venceu #3 Juan Martín del Potro, da Argentina, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(5) e 7/6(4), em 2h de jogo pelas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Com a vitória, Goffin amplia sua vantagem no confronto direto contra del Potro, tendo agora três vitórias contra apenas uma do argentino. O belga avança às semis do Masters de Cincinnati pela primeira vez, sendo a sua quarta partida de semifinal em Masters 1000, a terceira na quadra rápida.

Na partida, o número 11 da ATP precisou de um pouco de sorte para vencer os dois sets. Muitas chances foram perdidas no lado do top 5, que desperdiçou sete break points em oito oportunidades, enquanto Goffin aproveitou uma chance em duas obtidas. No segundo set, Del Potro teve sete oportunidades de quebra, desperdiçando a maioria com erros não-forçados inesperados.

Após ter de jogar duas partidas em um único dia, David Goffin terá, nas semifinais, o vencedor do confronto suíço entre Stan Wawrinka e Roger Federer. Contra Wawrinka, o belga possui uma vitória em quatro partidas, enquanto, contra Federer, tem seis derrotas de sete duelos completados.