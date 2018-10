Em sua segunda partida em horas, Halep passa com autoridade por Tsurenko em Cincinnati

Nesta sexta-feira (18), a número um do mundo, Simona Halep, venceu a segunda partida do dia, ao derrotar a #44 Lesia Tsurenko nas quartas de final do WTA Premier 5 de Cincinnati. A vitória da romena foi por por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/1.

Foi a segunda vitória do dia para Halep, que já havia vencido a #16 Barty mais cedo, também por dois sets a zero - 7/5 e 6/4. A romena foi finalista do Western & Southern Open, quando foi derrotada por Garbiñe Muguruza vencendo apenas um game na decisão.

O primeiro set foi um passeio de Halep, os diferenciais sendo a sua performance no terceiro, sétimo e nono games da primeira parcial, quando a romena quebrou o saque de Tsurenko. Com isso, a número um do mundo aproveitou para jogar mais focada usando a vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos decisivos e importantes para vencer a primeira parcial por 6/4.

Exibindo ainda mais confiança, Halep voltou ainda mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas fortes e potentes no segundo set e, se impôs diante da ucraniana. A maior consistência também contribuiu para que a romena jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/1, encerrando assim o embate rapidamente.

Na semifinal, Halep enfrentará a iluminada #34 Aryna Sabalenka, que passou por Pliskova e Garcia, antes de eliminar nas quartas de final a última dona da casa que restava na chave, #13 Madison Keys, parciais de 6/3 e 6/4.