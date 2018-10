Em seu segundo jogo no dia, Cilic vence Carreno Busta e vai à semi em Cincinnati

Poucas horas depois de bater Karen Kachanov, o croata #7 Marin Cilic voltou para a quadra para disputar uma vaga nas semifinais do Masters 1000 de Cincinnati. Apesar do cansaço, o campeão da edição de 2016 foi preciso e bateu o espanhol #13 Pablo Carreno Busta, que havia tido um dia de descanso, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7) e 6/4, em 1h43 de partida.

Apesar do curto descanso entre as partidas, Cilic começou o jogo em ritmo acelerado e já quebrou o saque de Carreno Busta. O croata chegou a abrir 4 a 1, mas viu o adversário reagir e empatar a parcial. Com duas quebras para cada lado, a decisão do primeiro set foi para o tie-break. Em uma disputa ponto a ponto, Cilic prevaleceu perante o espanhol e fechou em 7/6, com 9 a 7 no equilibrado tie-break.

No segundo set, o jogo continuou lá e cá, com os tenistas confirmando seus saques e pressionando sempre que possível o oponente. Porém, o croata soube aproveitar o único momento de oscilação de Carreno Busta e conseguiu a quebra de serviço. Cilic fez valer a vantagem conquistada e, com 88% de aproveitamento em pontos ganhos com seu primeiro saque, selou a vitória por 6/4.

Em uma das semifinais do Western & Southern Open, Cilic enfrentará o sérvio #10 Novak Djokovic, que derrotou o canadense #29 Milos Raonic por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/3. O confronto acontecerá neste sábado (18).