Em Cincinnati, Halep confirma favoritismo contra Sabalenka e alcança segunda final seguida

Já são nove vitórias consecutivas para a #1 Simona Halep. Neste sábado (18), a romena bateu a #34 Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h16 de partida válida pela semifinal do WTA Premier 5 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Está é a terceira vez em quatro anos que Halep vai à decisão do Western & Southern Open, mas ainda busca seu primeiro título. Ano passado, venceu apenas um game na partida decisiva contra Muguruza. Em 2015, caiu na final para Serena Williams.

Foi a sétima semifinal de Halep na temporada, tendo seis vitórias e uma única derrota (Naomi Osaka, em Indian Wells), e amplia vantagem no confronto direto contra Sabalenka para dois a zero. A romena, pela primeira vez desde 2015, fará finais em duas semanas consecutivas, sendo que esta conquista veio pela última vez justamente no Canadá e Cincinnati, quando ela perdeu ambos os embates. Em 2018, o roteiro já começa a ser diferente, já que a número um vem de título no Canadá contra Sloane Stephens.

Na partida contra Sabalenka, Halep não fez muito, e não precisou mostrar todas suas armas para garantir a vitória. O nível de jogo mostrou uma tenista sólida, rápida e confiante contra uma jovem agressiva e corajosa. As estatísticas, por outro lado, mostraram duas tenistas com muitos erros. A número 1 do mundo conseguiu apenas seis winners contra 15 erros não-forçados, enquanto Sabalenka fez 30 bolas vencedoras e 36 erros não-forçados.

Em entrevista, Halep destacou a dificuldade da partida, principalmente pela agressividade de Sabalenka e seu saque potente. "Após cada ponto, eu olhava no placar e ela estava servindo à 180, 190 [quilômetros por hora] e era muito difícil devolver. Tive de focar em mexê-la nos rallies o máximo que pudesse, e jogar principalmente no lado esquerdo. Acho que ganhei hoje porque lutei até o final", disse..

Na última partida de Cincinnati, Simona Halep terá como oponente a holandesa #17 Kiki Bertens, que virou o jogo semifinal contra Petra Kvitova em 2h de partida. Halep busca seu quinto Premier 5, e tentará interromper a busca de Bertens pelo primeiro. No confronto direto, a romena lidera por três vitórias a uma.