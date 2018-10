Com desistência de Goffin, Federer avança e enfrentará Djokovic na final em Cincinnati

Não foi da forma desejada, mas o #2 Roger Federer avançou à final do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA. Na noite deste sábado, ele bateu o belga #11 David Goffin, que se retirou da partida quando o placar constava 7/6(3) para o suíço no primeiro set e 1/1 no segundo.

O jogo foi disputadíssimo até a desistência do belga. No primeiro set, ambos sacaram muito bem e deram poucas brechas. A única oscilação foi de Goffin, no décimo game da parcial. Federer chegou a ter três set points no saque do belga, que reagiu e saiu do buraco. A decisão foi para o tie break, onde o suíço dominou com tranquilidade e fechou em 7/6, com 7-3 no game desempate.

No intervalo entre os sets, Goffin pediu atendimento médico e mostrou grande desconforto no braço direito. Após uma longa espera, voltou para o jogo, mas sem conseguir sacar com normalidade. Federer errou bolas bobas e acabou dando o game de bandeja para o adversário. Entretanto, o belga não conseguiu resistir por muito tempo e, no terceiro game da segunda parcial, desistiu.

Na grande final do Western & Southern Open, Federer enfrentará o sérvio #10 Novak Djokovic, que mais cedo bateu o croata #7 Marin Cilic por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Os tenistas já se enfrentaram no circuito 45 vezes, com Djokovic tendo uma vitória a mais de vantagem: 23 a 22. Caso vença amanhã, além de ser campeão, Federer empatará o número de triunfos nos confrontos diretos entre os ex-números um do mundo. A partida será realizada neste domingo (19), às 17h (de Brasília).