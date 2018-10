Goerges garante vitória tranquila contra Cibulkova na estreia em New Haven

Julia Goerges vem de ótimos resultados durante a temporada 2018 e continua a mostrar que seu bom momento está longe de acabar. Neste domingo (19), a alemã, atualmente ranqueada como 10 do mundo, venceu a ex-top 10 Dominika Cibulkova, atual vice-campeã do WTA Premier de New Haven, em partida rápida - 1h06 - com parciais de 6/3 e 6/1 para avançar às oitavas de final. O confronto direto agora está empatado em 1 a 1.

A partida entre Goerges e Cibulkova tinha tudo para ser interessante, mas a eslovaca foi presa fácil. Sem resultados expressivos recentemente e em seu primeiro jogo na US Open Series, Dominika vem fazendo partidas rápidas e que raramente terminam a seu favor. Não foi diferente contra a alemã, que mostrou boa forma durante toda a partida.

Goerges quebrou o precário serviço da adversária três vezes no set inicial e, apesar de sofrer uma quebra, conseguiu fechar a parcial em seu favor de forma rápida e tranquila, sem muitas dificuldades. Venceu em 40 minutos por 6/3. A alemã fez dois aces e duas dupla faltas, enquanto Cibulkova zerou nos aces e fez três dupla fatas. A principal estatística a favor da alemã é a pontos ganhos no segundo serviço: 32% a mais que a eslovaca. Além disso a alemã fez 16/30 pontos na devolução de serviço da adversária, que, por sua vez, fez apenas 9/24.

No segundo set, Goerges dominou por completo. Conseguiu duas quebras de serviço e não enfrentou um único break point. Precisou de três match points para finalmente fechar a partida, mas não foi problema: 6/1 e apenas 26 minutos.

A alemã disparou quatro aces e não cometeu dupla faltas, enquanto que a adversária zerou em aces e cometeu três dupla faltas. Goerges venceu 57% dos pontos em seu primeiro serviço contra apenas 14% da adversária. No quesito devolução, a germânica novamente ficou na frente com grande diferença: 53% contra 20%.

Cibulkova não encontrou em Connecticut Open sua antiga boa forma e entra no US Open com derrota no único torneio preparatório que disputou. Goerges, que segue firme no torneio americano, enfrenta no segundo round a vencedora do duelo entre a wildcard #35 Danielle Collins ou qualifier/lucky loser ainda a ser anunciada.