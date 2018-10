Suárez Navarro garante vitória segura em cima de Strycova e avança em New Haven

A ex-top 10, Carla Suárez Navarro começou sua campanha no WTA de New Haven, último torneio preparatório para o US Open, com uma vitória importante em cima da tcheca #22 Barbora Strycova. A espanhola, que começou em desvantagem no plscar, precisou correr atrás do resultado para vencer com parciais de 7/6(6) e 6/4 em 1h52.

A tenista espanhola sofreu uma quebra logo no terceiro game da primeira parcial e, apenas quando viu a adversária servir para o set, conseguiu a quebra de volta. Apesar da quebra, CSN logo foi quebrada novamente, mas Srycova, que teve três set points, não foi capaz de servir para o set - de novo - e a parcial foi para o tie break.

Strycova novamente teve chances de fechar o set e novamente voltou a vacilar, deixando que a adversária fechasse a parcial logo quando teve seu primeiro set point: 8-6 no tie break, 7/6(6) no set, em 1h08.

No segundo set, Strycova começou na frente, mas logo foi quebrada, e voltou a sofrer uma quebra, ficando para trás rapidamente. Quando teve a chance de igualar o placar, vacilou. Suárez Navarro, que fez uma partida altamente inteligente e bem construída, fechou a segunda parcial em 6/4 em 44 minutos.

Apesar da derrota na ronda inicial, Strycova segue em Connecticut, em dupla, com a compatriota Andrea Hlavackova. Juntas são a cabeça de chave 1 e, na primeira rordada enfrentam a dupla Aoyama/Marozava.

Carla Suárez Navarro, por sua vez, segue firme na chave simples do Connecticut Open e enfrenta nas oitavas de final a vencedora do duelo entre a #146 Laura Siegemund e a #39 Johanna Konta.