Djokovic supera Federer e conquista pela primeira vez o Masters 1000 de Cincinnati

Novak Djokovic mais uma vez fez história. Ao bater o suíço #2 Roger Federer por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h25 de partida, o sérvio #10 do mundo conquistou o título do Masters 1000 de Cincinnati pela primeira vez na carreira. Depois de cinco vices no torneio norte-americano, Nole enfim sagrou-se campeão e, de quebra, se tornou o primeiro tenista a obter todos os troféus da série Masters.

Djokovic começou o jogo voando. Teve dois break points no primeiro game da partida, mas não conseguiu aproveitá-los. O sérvio não era incomodado em seus games de saque em momento algum. Federer era errático e, no sétimo game, acabou sucumbindo. Djokovic conquistou a quebra de saque e apenas controlou o placar. Sem sustos, fechou a parcial em 6/4 e saiu na frente.

Precisando da virada, Federer veio disposto a reagir no segundo set. Quebrou o saque do sérvio logo de cara e abriu 2/0. Porém, voltou a cometer erros bobos e, no game seguinte, entregou de bandeja a vantagem adquirida. O momento crucial do duelo veio novamente no sétimo game, onde o suíço chegou a abrir 40-0 e acabou sendo quebrado. Sacando para o campeonato, Djokovic contou com um erro não forçado do adversário para fechar em 6/4 e sacramentar o título em Cincinnati.

What. A. Moment.



With his straight sets win over Roger Federer, @DjokerNole becomes the first man to win *ALL NINE* ATP Masters 1000 titles.



: @TennisTV pic.twitter.com/CWHd2H2Mvc — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2018

O ex-líder do ranking chega para o US Open motivado com a conquista em Wimbledon e com o novo recorde estabelecido. Vale ressaltar que além de todos os torneios Masters 1000, Djokovic já levantou o caneco em todos os Grand Slams e no ATP Finals.