Após considerar abandonar carreira, Bertens se diz orgulhosa com título 'incrível' em Cincinnati

Kiki Bertens conseguiu neste domingo (19) o segundo título da melhor temporada de sua carreira na quadra central do Western & Southern Open, em Cincinnati, após vencer de virada a número 1 do mundo, Simona Halep pelas parciais de 2/6, 7/6(6) e 6/2, em 2h07.

+ Bertens vira jogo histórico contra Halep e conquista maior título da carreira em Cincinnati

Foi o primeiro título de nível Premier 5 da carreira de Bertens, que é a primeira jogadora holandesa a vencer em Cincinnati. Com o título, alcançará o melhor ranking de sua carreira: #13. Na vaga ao WTA Finals, subiu para o sétimo lugar. Logo após a vitória, ainda com o choque positivo da vitória, Bertens disse que depois de ganhar o segundo set, ela apenas deveria continuar lutando. Bertens venceu neste ano ainda o título no Premier de Charleston e o vice no Premier Mandatory de Madrid.

A história campanha em 2018, apaga o desapontamento de Bertens com sua campanha no ano anterior. "Eu acho que no final do ano passado, eu realmente não estava satisfeita com a forma como estava me sentindo. Eu estava tipo 'ok, eu não quero continuar a me sentir assim. Então, se eu tiver que me sentir assim o tempo inteiro, é melhor parar [de jogar tênis]", desabafou a mais nova vencedora do Cincy Open.

Bertens, que admitiu há alguns meses problemas psicológicos que quase a fizeram abandonar o tênis ano passado, destacou a importância que um título desta magnitude tem na carreira de um tenista e que está tentando aproveitar mais as vitórias neste ano.

"No tênis, quase toda semana você está perdendo e, se você ganha um título, o que é ótimo, há sempre o dia seguinte que você vai para outro torneio e você joga novamente. Então, está sempre começando novamente e estes são momentos que você não aproveita as vitórias realmente. Se você tem um título é apenas okay. Você tem que continuar. Você tem que vencer de novo na próxima semana ou é outra partida outra vez. E é muita coisa ao invés de aproveitar o momento. É o que estou fazendo agora. Indo dia por dia. Aproveitando minha vitória. E então amanhã é só outro dia. Você tenta trabalhar o máximo que você pode e se você perder, tudo bem, terá uma nova semana. Então é mais simples pensando desse jeito", admitiu.

Apenas na semana do torneio americano, Bertens bateu 4 tenistas top 10, sendo elas: #2 Caroline Wozniacki, #5 Elina Svitolina, #8 Petra Kvitova e #1 Simona Halep.

"É incrível. O que você está dizendo agora eu realmente não posso acreditar, que eu fiz tudo isso nesta semana e hoje também, eu estou muito orgulhosa de mim mesma pela minha conquista", ressaltou.

Kiki Bertens e Simona Halep devem embarcar em um avião em breve para já jogarem no último torneio do Us Open Series, o WTA Premier de New Haven. A holandesa já tem sua estréia definida para a próxima Segunda (20) contra a estoniana #30 Anett Kontaveit - ambas se enfrentaram nas oitavas de final do Cincy Open. Bertens lidera o confronto direto por 2 a 1.