Em jogo de muitos erros, Kontaveit sobrevive contra Parmentier em New Haven

Após a desistência de Kiki Bertens, que foi campeã há dois dias em Cincinnati, a estoniana #28 Anett Kontaveit, teve sua adversária da estreia alterada poucas horas após inicias sua campanha no WTA Premier de New Haven, mas conseguiu superar o desafio. Kontaveit bateu a lucky loser #71 Pauline Parmentier, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2 em 1h55.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Parmentier entrou no quadro principal do torneio como lucky loser e fez ótima partida, apesar da derrota. Do lado vencedor, Kontaveit pode estar comemorando mas há muita coisa a ser melhorada, inclusive o problema respiratório que a afetou durante boa parte da primeira parcial.

Kontaveit, muito mais agressiva, fez 22 winners e cometeu incríveis 53 erros não forçados. Parmentier, com seu jogo mais defensivo, fez nove winners e cometeu, espantosos 49 erros - mais da metade dos erros aconteceram no segundo e terceiro set. A estoniana fez um ace, cometeu quatro duplas faltas e encaixou 69% de seu primeiro serviço. A francesa disparou quatro aces, cometeu seis duplas faltas e encaixou 50% de seu primeiro serviço.

O que pesou na derrota de Parmentier foi a sua instabilidade. Depois de vencer o primeiro set, a francesa relaxou, passou a cometer muitos erros e agiu de forma terrível nos momentos mais importantes.

O mérito da estoniana desta vez, foi apenas se manter no jogo, e então espera-se que seu nível melhore na segunda rodada do Connecticut Open, onde enfrentará a atual campeã olímpica, #72 Monica Puig, que venceu em sets diretos a suíça Timea Bacsinszky.