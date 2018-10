Lucky loser, Bencic estreia com boa atuação contra Giorgi e já está nas quartas em New Haven

A #43 Belinda Bencic, lucky loser substituindo Simona Halep, que desistiu do Connecticut Open, conquistou nesta terça-feira (21) um importante resultado. Entrando direto na segunda rodada, aproveitando o bye que a cabeça de chave um teria eliminou a #45 Camila Giorgi, rumo às quartas de final do WTA de New Haven. Bencic conseguiu neutralizar a agressividade da adversária e, depois de 1h41, conseguiu impor duplo 6/4. Com a vitória, a suíça iguala o confronto direto contra a italiana: 2 a 2.

No primeiro game da partida, tivemos um pequeno spoiler de como o jogo seguiria: ralliess longos e games exaustivos. Foram seis minutos no game de abertura, com quatro chances de break salvas da italiana. Logo no game seguinte, a primeira quebra. Bencic serviu mal e, como consequência, foi quebrada. A vantagem da italiana, entretanto, não durou muito, pois já no game seguinte sofreu uma quebra: 2/2 no placar.

Mais cinco quebras de serviço foram seguidas, toda em games longos e com ótimos pontos disputados. Foi apenas no último game da parcial que a jovem suíça conseguiu confirmar seu serviço, fechando a parcial em 6/4 em abusivos 50 minutos.

Ambas as jogadoras fizeram o mesmo número de aces e dupla faltas: um e três, respectivamente. A suíça, no entanto, fez melhor proveito de seu primeiro serviço, encaixando 13% a mais que a adversária. No quesito pontos marcados, ambas ficaram bem próximas novamente: 11 winners de Bencic, contra 13 de Giorgi, ambas empataram nos erros não-forçados: 19 cada.

Na segunda parcial, a suíça mostrou-se mais atenta e disposta, quebrando a adversária logo no primeiro game e salvando quatro break points no game seguinte. Apesar de normalizar as coisas no quarto game da parcial, Giorgi não foi capaz de manter a quebra e, novamente foi quebrada: 3/2. Bencic confirmou seu serviço logo em seguida, abrindo 4/2 e a parcial seguiu tranquila até o último game, quando a suíça serviu para a partida.

Com eficiência no serviço e devolução ruim de Giorgi, Bencic fechou a parcial em mais um 6/4, dessa vez em 51 minutos. Um dos momentos de maior brilho da suíça aconteceu no segundo serviço, quando salvou o segundo break point da adversária: salvou com um ace com segundo serviço, a 161km/h.

Na pequena entrevista pós jogo, o entrevistador sugeriu que a desistência da número um do mundo acabou por ser boa, no final das contas, e Bencic respondeu que ficava feliz por ter uma segunda chance e que queria fazer por merecer estar na chave principal do torneio.

"Essa é a primeira vez que eu sou lucky loser", disse, com bom humor, a jovem de 21 anos. Novamente questionada sobre seus problemas físicos, foi direta ao dizer que apensar ficava feliz por estar jogando: "Vencer ou perder realmente não me importa. No momento, eu só fico feliz por competir. Isso [a competição] foi o que mais me fez falta quando estava impossibilitada", finalizou.

Nas quartas de final do Connecticut Open, Bencic enfrentará e vencedora do duelo entre a atual campeã, #34 Daria Gavrilova, e a bielorrussa #25 Aryna Sabalenka.