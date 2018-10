Garcia elimina Sasnovich em partida de mais de três horas e segue em New Haven

Numa maratona de 3h, a cabeça de chave número dois, Caroline Garcia fez sua estreia no Connecticut Open. Nesta terça-feira (21), a francesa venceu a qualifier #37 Aliaksandra Sasnovich por dois sets a um, com parciais de 6/7(2), 6/2 e 6/4 num dos jogos mais longos da temporada pelas oitavas do WTA Premier de New Haven, nos EUA.

O jogo foi muito tenso no primeiro e no último set, especialmente nos serviços da francesa, sempre muito disputados, traduzidos pela taxa de break points de Sasnovich: foram três conversões em 13 oportunidades, enquanto a francesa teve dez chances e aproveitou seis.

A bielorrussa não teve descanso no primeiro set, ainda mais prejudicada por ter jogado quatro partidas em quatro dias, já que veio do qualifying round e ainda fez partida de três horas contra Kristina Mladenovic na segunda-feira (21). Mesmo assim, ela conseguiu fechar o primeiro set no tie break, depois de desperdiçar uma quebra de vantagem.

No set seguinte, Sasnovich caiu de nível, como reflexo do desgaste físico sofrido durante a campanha no qualifying e na chave principal. Mesmo assim, ela ainda conseguiu quebrar o serviço de Garcia uma vez, mas perdeu quatro games seguidos e o set por 6/2.

Na parcial final, Sasnovich abriu uma vantagem muito confortável de 4/1 com uma quebra de vantagem e teve a oportunidade de quebrar novamente para sacar para a partida. Entretanto, Garcia conseguiu virar o game, e, a partir daí, a partida se alterou, e a francesa dominou os games seguintes, conseguindo sacar em 5/4.

Em contrapartida, o game foi muito duro, com ambas as tenistas cansadas e nervosas devido à situação. Garcia teve de jogar diversos pontos com o segundo saque,e muitos erros foram cometidos, até que a bielorrussa cometeu um erro forçado de forehand no match point, dando a vitória à francesa após uma batalha em quadra.

Caroline Garcia segue na chave em busca de sua primeira final da temporada, e, para isso, nas quartas, precisará vencer a estoniana #28 Anett Kontaveit ou a porto-riquenha #71 Monica Puig. Contra a estoniana, Garcia venceu o único confronto, em Luxemburgo (2016). Contra Puig, a francesa perdeu as duas partidas ocorridas.