Edmund domina e estreia com vitória sobe Leo Mayer em Winston-Salem

Nesta terça-feira (21), o britânico Kyle Edmund estreou no ATP 250 de Winston-Salem com vitória convincente, derrotando o argentino #41 Leonardo Mayer. Edmund confirmou o favoritismo com uma vitória por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/3.

O primeiro set foi favorável para Edmund, os diferenciais sendo sua atuação nos terceiro e nono games da primeira parcial, quando o britânico quebrou o saque do protegido e pupilo de Mariano Hood. Com isso, o atual número 16 do ranking aproveitou para jogar mais relaxado utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressivo nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 6/2.

Voltando com mais confiança ainda, Edmund voltou mais focado e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas potentes no segundo set e, se impôs diante de 'Yaca' Mayer. A maior agressividade também contribuiu para que o ousado tenista britânico jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por outro 6/3, encerrando o jogo.

Nas quartas de final do Winston-Salem Open, Kyle Edmund, 23 anos, enfrentará o espanhol #89 Roberto Carballés Baena que venceu seu compatriota, #51 Albert Ramos-Viñolas, por dois sets a zero, em 1h14 de jogo.