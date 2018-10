Edmund vence jogo duro contra Carballés Baena e alcança às quartas em Winston-Salem

Nesta quarta-feira (22), o britânico #16 Kyle Edmund sofreu mais que na sua partida de estreia, mas superou o espanhol #89 Roberto Carballés Baena por dois sets a zero, com um duplo 7/5. Com isso, o cabeça de chave número três garantiu vaga às quartas de final do ATP 250 de Winston-Salem.

O primeiro set foi favorável para Edmund, o diferencial sendo sua atuação no 11º game da primeira parcial, quando o britânico quebrou o saque do espanhol Com isso, o atual número 16 do ranking aproveitou para jogar mais focado aproveitando-se da vantagem obtida e ser assim mais agressivo nos momentos mais importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 7/5.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Após vencer dificuldades e com mais confiança, Edmund voltou mais focado e começou a usar e abusar mais de suas bolas potentes no segundo set e, se impôs diante de Carballés Baena. A sua maior agressividade também contribuiu para que o atirado tenista britânico jogasse mais com os seus golpes com mais precisão na parcial e fechasse o segundo set por outro 7/5, encerrando o jogo.

Na próxima rodada do Winston-Salem Open, Kyle Edmund enfrentará o vencedor do confronto entre o local #34 Steve Johnson e o jovem espanhol, #85 Jaume Munar.