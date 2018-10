Kvitova elimina Diyas em três sets pelas oitavas do WTA de New Haven

Após uma confortável vitória na primeira rodada, contra Radwanska, Petra Kvitova voltou a perder sets. Nesta quarta-feira (22), a tcheca venceu Zarina Diyas, do Cazaquistão, por dois sets a um com parciais de 6/1, 5/7 e 6/2 em 1h57 de partida pelas oitavas do WTA de New Haven.

Kvitova busca mais um bom desempenho no torneio, vencido por ela em três ocasiões, a última delas em 2015, alcançando às quartas pela sexta vez, a primeira desde 2016. Em 2017, ela caiu na primeira rodada para Shuai Zhang.

Na partida, a top 5 dominou boa parte do jogo, tendo problemas apenas nos momentos finais no segundo set, quando sentiu o cansaço físico e cometeu diversos erros, entregando games consecutivos para Diyas, que aproveitou a chance e fechou a segunda parcial em 7/5. Ao todo, Kvitova fez 35 winners em meio a 42 erros não-forçados.

Nas quartas, Petra Kvitova terá de enfrentar Carla Suarez Navarro, da Espanha, que avançou nas oitavas devido a um WO de Johanna Konta. A tcheca entrará como favorita, tendo, no confronto direto, uma ligeira vantagem de seis vitórias contra cinco da espanhola.