Chung supera Berrettini e segue às quartas do ATP 250 de Winston-Salem

Nesta quarta-feira (23), o coreano #23 Hyeon Chung voltou às quartas de final de um torneio ATP pela nona vez no ano ao derrotar o italiano #60 Matteo Berrettini por dois sets a um, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. Com isso, o tenista de Suwon chegou entre os oito melhores do ATP 250 de Winston-Salem, último torneio preparatório para o US Open.

O primeiro set foi favorável para Chung, o diferencial sendo sua atuação no segundo game da primeira parcial, quando quebrou o saque de Berrettini, campeão do ATP 250 de Gstaad há algumas semanas. Com isso, o atual número 23 do ranking aproveitou para jogar mais consistente aproveitando-se da vantagem obtida e ser assim mais agressivo nos momentos mais importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

Voltando com mais confiança, Berrettini voltou mais focado e começou a usar e abusar mais de suas bolas potentes no segundo set e, se impôs diante do coreano. A sua maior agressividade também contribuiu para que o agressivo tenista italiano jogasse mais com os seus golpes com mais precisão na parcial e fechasse o segundo set por outro 6/3, empatando o jogo.

O terceiro set voltou ao controle de Chung, que conseguiu as quebra no oitavo game da parcial final. Com isso, Berrettini não conseguiu mais jogar seu melhor tênis, ficando para trás na parcial final e perdendo por 6/3, após 1h49 de jogo.

Na próxima rodada do Winston-Salem Open, Hyeon Chung terá um difícil confronto contra o cabeça de chave número dois, o espanhol #12 Pablo Carreño Busta que venceu o alemão Peter Gojowczyck por dois sets a zero.