Monteiro, Clezar e Bia Haddad estreiam com vitória no quali do US Open; Dutra Silva é eliminado

O primeiro dia do qualifying do US Open 2018 foi repleto de brasileiros em quadra. Em jogos dramáticos e disputados, o resultado final foi positivo: três vitórias e uma derrota. Bia Haddad Maia, Thiago Monteiro e Guilherme Clezar venceram seus jogos. Já Rogerio Dutra Silva, o Rogerinho, chegou a estar na frente, mas acabou levando a virada. Os três tenistas que triunfaram entrarão em quadra novamente nesta quinta-feira (23), dando continuidade a maratona rumo a classificação para a chave principal do Grand Slam norte-americano.

Bia Haddad Maia 2x0 Olivia Rogowska

Número #132 do mundo e cabeça de chave 22, Bia Haddad bateu a australiana #159 Olivia Rogowska por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/1. A brasileira demorou a entrar na partida e viu a adversária abrir 3/0 no primeiro set. Porém, depois de salvar diversos break points no quarto game, ganhou moral e reagiu no jogo. Devolveu a quebra e sobrou no tie break decisivo, fechando em 7/6. Essa foi a primeira vitória de Bia em Flushing Meadows.

A partir daí, dominou o resto do confronto e despachou a australiana sem dificuldades por 6/1. Na segunda rodada do qualifying, a brasileira enfrentará a canadense #210 Françoise Abanda. O jogo será neste quinta-feira (23), às 16h (de Brasília).

Thiago Monteiro 2x1 Tatsuma Ito

Sofrida e na raça. Assim foi a vitória do número 1 do Brasil, o #119 Thiago Monteiro, por 2 sets a 1 sobre o japonês #165 Tatsuma Ito. Com parciais de 7/5, 6/7 e 6/2, Thiago avançou para a segunda rodada da fase prévia do torneio. Apesar do equilíbrio no placar, o brasileiro sobrava em relação ao japonês nas trocas de bola. Porém, esbarrava na própria ansiedade e acabava cometendo erros. Thiago chegou a sacar em 5/4 no primeiro set, mas sentiu a pressão e foi quebrado. Reagiu e voltou a ficar em vantagem, fechando em 7/5.

No tie break do segundo, ficou a dois pontos de vencer o duelo, mas levou a virada e viu o jogo ficar complicado. Entretanto, o cabeça de chave número 11 não se deixou abater e, se impondo, quebrou o adversário em duas oportunidades para fechar em 6/2 a terceira parcial. Thiago enfrenta agora o francês #189 Calvin Hemery. A partida está marcada para esta quinta-feira (23), às 17h10 (de Brasília).

Guilherme Clezar 2x0 Ricardo Ojeda Lara

Atual #204 do mundo, Guilherme Clezar estreou com o pé direito no quali do aberto dos EUA. Com a confiança lá em cima, bateu o espanhol #284 Ricardo Ojeda Lara em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4. Vindo de semifinal no Challenger de Cordenons, o brasileiro sobrou perante a um frágil oponente que soma agora 10 jogos sem vitória.

O brasileiro não levou sustos no jogo. Bem nas trocas de bola e dominando o adversário, conseguiu quebras cruciais e administrou com tranquilidade a vantagem adquirida em ambos os sets. O próximo desafio de Clezar em Flushing Meadows será contra o italiano #117 Lorenzo Sonego, algoz de Rogerinho. O confronto será por volta das 18h (de Brasília), também nesta terça-feira (23).

Rogerio Dutra Silva 1 x 2 Lorenzo Sonego

Em partida equilibradíssima, Rogerinho acabou sendo derrotado na primeira rodada do qualifying do US Open. De virada, o brasileiro número #151 do ranking foi eliminado pelo italiano #117 Lorenzo Sonego, parciais de 4/6, 6/2 e 7/6.

Rogerinho começou o jogo com tudo. Quebrou o saque do adversário e controlou com soberania o primeiro set, fechando em 6/4. À vontade em quadra, abriu vantagem na segunda parcial e parecia encaminhar a vitória. Porém, viu o italiano reagir e tomar as rédeas do confronto. Com o empate prevalecendo, a decisão foi para o terceiro set, onde os tenistas fizeram valer seus serviços e foram para o tie break. Rogerinho chegou a salvar um match point e fazer 6/6, mas não evitou o triunfo de Sonego, que aproveitou a segunda chance e fechou em 7/6, eliminando o brasileiro.