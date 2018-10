Kvitova desiste após perder primeiro set e Suárez Navarro vai às semis em New Haven

Após boas campanhas em Montreal e Cincinnati, Petra Kvitova, apenas uma semana antes do início do último Grand slam do ano, o US Open, se retirou de uma partida por dores no ombro esquerdo. Nesta quinta-feira (23), a tcheca desistiu da partida contra a #30 Carla Suárez Navarro, da Espanha, após perder o primeiro set por 6/3 em 43min de duração pelas quartas de final do WTA Premier de New Haven.

Será a primeira semifinal da temporada para Suárez Navarro, que não atingia este estágio desde julho de 2017, em Bucareste. No entanto, a espanhola não chega à final de um torneio desde 2016, quando conquistou o título em Doha (fevereiro).

Em entrevista após a partida, Suarez Navarro destacou o possível cansaço de sua oponente, que, segundo ela, jogou muitas partidas no Canadá e em Cincinnati. Ela também disse que estava jogando bem, bastante agressiva, e que estava feliz com seu nível.

Petra Kvitova retires with a shoulder problem.@CarlaSuarezNava, who had won the first set 6-3, progresses to the @connecticutopen semifinals. pic.twitter.com/g6CBLkFIVV — WTA (@WTA) 23 de agosto de 2018

Nas semifinais do Connecticut Open, Suárez Navarro terá como adversária a #72 Monica Puig, que venceu por dois a um a #6 Caroline Garcia, cabeça dois do torneio. A ex-top 10 possui uma larga vantagem de quatro vitórias em cinco confrontos contra a porto-riquenha, incluindo vencendo a última partida, realizada em Beijing, na China, em 2015.