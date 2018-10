Monteiro, Clezar e Bia Haddad caem no quali, e Brasil não terá tenistas em simples no US Open

Ao contrário do dia anterior, em que três dos quatro brasileiros presentes no qualifying do US Open estrearam com vitória, esta quinta-feira (23) foi decepcionante: todos os três caíram no torneio, restando ao Brasil somente os tenistas nas chaves de duplas - Bruno Soares, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner. Apesar de tudo, os resultados foram apertados, com a perda de chances importantes sendo o principal fator para as derrotas.

Guilherme Clezar 1x2 Lorenzo Sonego

Único brasileiro no dia a entrar em quadra como zebra, o #204 Guilherme Clezar fez o esperado e complicou o jogo contra o #117 Lorenzo Sonego, apesar de também ter deixado escapar a vitória por pouco. Na primeira parcial, o jogo foi muito equilibrado e muitos break points: cinco para o brasileiro, oito para Sonego. Clezar ainda teve a oportunidade de quebrar no 5-5, mas perdeu as chances e o italiano aproveitou o set point em 6-5 para fechar o set.

Na segunda parcial, novamente Clezar saiu com quebra a frente, mas perdeu a vantagem enquanto serviu para o set, empatando mais uma vez em 5/5. Desta vez, em contrapartida, ele conseguiu quebrar o serviço de Sonego mais uma vez, sacando com sucesso para o set e devolvendo o 7/5.

Na última parcial, Clezar reduziu o seu nível, permitindo à Sonego quebrar o seu saque no primeiro game de serviço, após longos pontos. Com isso, o italiano manteve seu saque até o fim do set, vencendo por 6/3 após desperdiçar quatro match points. O italiano já havia eliminado na estreia outro brasileiro, Rogério Dutra Silva.

Beatriz Haddad Maia 0x2 Françoise Abanda

A única brasileira a chegar aos qualies do US Open caiu por 7/6 e 6/3. A #132 Beatriz Haddad Maia, que só jogou um torneio preparatório após se recuperar de lesão nas costas, saiu na frente, com uma quebra no primeiro game do jogo, mas perdeu-a no quarto game do set. A partir daí, as duas confirmaram seus serviços com dificuldades até o tiebreak, dominado para a #210 Françoise Abanda, que saiu de 2-3 para 7-3, vencendo o primeiro set.

Depois disso, as duas continuaram a confirmar seus saques, desta vez com mais tranquilidade, até o 3/3, em que Abanda conseguiu quebra de serviço. No game seguinte, Bia teve duas oportunidades de quebra, não as aproveitando e vendo a canadense virar o game. Com isso, Bia voltou a cometer mais erros e viu seu saque quebrado novamente pela canadense, selando a participação da paulista no último Slam do ano.

Thiago Monteiro 0x2 Calvin Hemery

Último brasileiro a entrar em quadra, o #119 Thiago Monteiro, melhor ranqueado do país, iniciou muito bem a partida, confirmando os seus serviços com certo conforto e forçando muito o saque do francês, tendo break points em diversos momentos do jogo, mas nunca converteu algum deles. Ao todo, o cearense possuiu nove break points, e salvou apenas um. No tie break, ele ainda possuiu uma vantagem de servir em 4/3, mas o #189 Calvin Hemery acabou levando por 7/5.

No segundo set, o brasileiro perdeu a sua consistência e nível de jogo, permitindo que Hemery quebrasse seu serviço na primeira oportunidade, sem que Monteiro sequer conquistasse um ponto. A partir daí, o cearense não conseguiu mais break points, fazendo com que o francês vencesse o set e o jogo por 6/3.