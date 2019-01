Em New Haven, Sabalenka derruba Goerges e alcança terceira final no ano

Em excelente forma, Aryna Sabalenka derrubou mais uma top 10 em agosto. Nesta sexta-feira (24), a bielorrussa eliminou a #9 Julia Goerges em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6(3), 1h45 de partida pela semifinal do WTA Premier de New Haven, nos Estados Unidos.

Sabalenka possui agora a sua segunda vitória sobre Goerges nos dois confrontos realizados, repetindo o triunfo ocorrido em Eastbourne, também em 2018. Além disso, a jovem de 20 anos fará a sua quarta final na carreira, a terceira na temporada. Ela ainda vai em busca do primeiro título na carreira.

After reaching the semifinals at @CincyTennis last week, @SabalenkaA goes one better to book her place in the @connecticutopen final!



Defeats Julia Goerges 6-4, 7-6(3)!



Sabalenka is 10-2 in main draw hardcourt matches in North America this summer. pic.twitter.com/oCFf7q6jzL