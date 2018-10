Com desistência de Puig, Suárez Navarro alcança primeira final do ano em New Haven

Atual campeã olímpica, a #72 Monica Puig desistiu de seu encontro contra a espanhola #30 Carla Suárez Navarro por conta de uma lesão, nas semifinais do WTA Premier de New Haven. Puig entrou no quadro principal do torneio depois de passar pelo qualifying e fez ótima campanha - sua melhor campanha desde o ouro na Rio 2016 - para conquistar vaga na semifinal.

A port-riquenha começou a partida no saque e o fez de forma exemplar e, com 40/0 e em game rápido, começou na frente. Jogando de forma consistente, logo teve chance de break, não soube aproveitar e a parcial seguiu empatada. A partida seguiu morna até o sexto game, onde a porto riquenha foi capaz de quebrar o acanhado serviço da adversária espanhola. Apesar da quebra, Puig não foi capaz de seguir com o bom jogo e enfrentou seu primeiro break point. Apesar do bom serviço, não foi capaz de salvar a quebra e logo perdeu a vantagem que tinha.

Com dores, Monica pediu um tempo méidco e foi atendida fora de quadra - vale lembrar que sua perna esquerda já estava enfaixada. Enquanto a porto riquenha era atendida, a espanhola conversava com seu coach.

A partida foi reiniciada, Suárez Navarro confirmou seu serviço, deixando 4/4 no placar. Com lágrimas no rosto, Puig optou por desistir do torneio, após apenas 35 minutos de partida.

Na entrevista pós jogo, Suárez Navarro foi solidária com a adversária, desejando uma rápida recuperação. "Ela está triste porque o US Open está logo ai e ela terá dois ou três dias para se recuperar. [...] Espero que ela se sinta 100% até lá e que ela faça uma ótima campanha, da mesma forma que vinha fazendo aqui", disse a espanhola.

Suárez Navarro falou ainda sobre o desafio de enfrentar Sabalenka na final. "Essa é minha primeira final do ano e ela [Aryna] tem jogado muito bem. Certamente será uma partida difícil, mas eu estou bem focada no meu próprio jogo", finalizou.

“I hope [Monica Puig] can be [at the US Open] and play as well as she did here.”@CarlaSuarezNava sympathizes with her opponent after reaching her first final since winning Doha in 2016. pic.twitter.com/rZx9SLgszT — WTA (@WTA) 24 de agosto de 2018

A #25 Aryna Sabenka passou pela #9 Julia Goerges para chegar a sua terceira final no ano. O título do Connecticut Open será decidido neste sábado, às 16h (horário de Brasília). Partida marcará o primeiro encontro entre as duas.