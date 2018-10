Medvedev atropela Daniel e vai à decisão em Winston-Salem

Nesta sexta-feira (25), a jovem promessa russa, #57 Daniil Medvedev, alcançou sua segunda decisão no ano ao derrotar da maneira categórica o nipo-americano #76 Taro Daniel, por dois sets a zero, com duplo 6/1, em 1h07. Com a vitória, Medvedev avançou para a final do ATP 250 de Winston-Salem, sua segunda no ano. Na primeira, em janeiro, derrotou Alex de Minaur na decisão em Sydney.

O primeiro set foi um passeio de Medvedev, o diferencial sendo o segundo e quarto games da primeira parcial, quando o russo quebrou o saque do japonês. Com isso, o russo aproveitou para jogar mais relaxado usando a vantagem obtida e ser cirúrgico nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/1.

Com mais confiança ainda, o segundo set foi um replay da soberba atuação do jovem russo na primeira parcial, com a sua estratégia de jogar com bolas mais profundas, mais potentes conseguindo assim se impor diante do nativo de New York. Os muitos erros de Daniel também contaram para que Medvedev mantivesse o seu nível na parcial e fizesse o segundo set perfeito por 6/1, levando assim o jogo em sets diretos.

Na final do Winston-Salem Open, o jovem tenista moscovita terá pela frente neste sábado (26) o americano #34 Steve Johnson, que derrubou o #12 Pablo Carreño Busta em dois sets, 6/3 e 6/4.