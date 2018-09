Medvedev derrota Johnson em Winston-Salem e garante segundo título do ano

Pela segunda vez da carreira e na temporada, o #57 Daniil Medvedev levanta o troféu de campeão. Neste sábado (25), o russo venceu o estadunidense #34 Steve Johnson por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/4 em 1h24 pela final do ATP 250 de Winston-Salem, nos EUA.

Foi a sexta partida entre os dois tenistas no circuito da ATP em apenas duas temporadas e a quinta vez que o russo saiu como vitorioso, escapando a vitória apenas em Eastbourne, nesta temporada. Medvedev ainda manteve a sequência de Bautista Agut de 2017: é o segundo tenista consecutivo a vencer Winston-Salem sem perder sets.

Winston-Salem Open CHAMPION@DaniilMedwed beats Steve Johnson 6-4 6-4 for his second career title and his second of 2018.#WSOpen pic.twitter.com/qNknzREJf5 — Tennis TV (@TennisTV) 25 de agosto de 2018

Em entrevista, Medvedev se mostrou surpreso, pois, no início da sua campanha, após vencer a primeira rodada, ele não se sentia otimista. "Aparentemente, este torneio não é para mim", disse ele, após ter avançado às oitavas. "Venci o torneio sem perder sets e fico muito feliz porque é uma conquista excelente", concluiu Medvedev na cerimônia de premiação.

Com o resultado, o jovem de 22 anos já adentra o top 40, subindo 21 posições chegando à #36 posição no ranking da ATP, enquanto Johnson conquista três posições e se aproxima do top 30. Ambos jogarão o US Open: o americano enfrentará na estreia o uzbeque Denis Istomin, enquanto o russo jogará contra seu compatriota Evgeniy Donskoy.