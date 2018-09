Svitolina toma susto, mas derrota Vickery e supera estreia no US Open

A cabeça de chave #7 Elina Svitolina superou as dificuldades e eliminou a dona da casa, #78 Sachia Vickery, na estreia do US Open nesta segunda-feira (27). A ucraniana foi dominada na segunda parcial, mas se recuperou na terceira e devolveu na mesma moeda. Svitolina fechou a partida em dois sets a um, em 1h34, parciais de 6/3, 1/6 e 6/1.

Em um primeiro set de alguns games longos, Vickery obteve a quebra logo no primeiro game e abriu 2/0, mas Svitolina conseguiu a recuperação. Aproveitou seu segundo break point no quarto game, e igualou a parcial, completando quatro games seguidos após vencer o sexto e fazer 4/2. Foram muitos erros na primeira parcial - 17 a 14 para a estadunidense -, com a eficiência no primeiro serviço da ucraniana sendo o diferencial - 73% colocados em quadra, contra 52% da dona da casa. Após as duas confirmarem seus saques, a cabeça de chave número sete sacou para o set em 5/3, salvou dois break points e confirmou a vitória: 6/3, em 38 minutos.

A segunda parcial teve uma superioridade clara para Vickery. A estadunidense só perdeu quatro pontos no serviço. Além disso, prevaleceu na maioria dos ralis e Svitolina teve uma relação winners (somente um) versus erros não-forçados (11) trágica. Assim, Sachia prevaleceu com autoridade e venceu rápido: 6/1, em 27 minutos.

Vickery dominou segundo set, mas não resistiu no terceiro (Foto: Divulgação/US Open)

Com seu saque novamente funcionando, Svitolina voltou ao domínio da partida. A ucraniana não enfrentou nenhum break point durante a parcial e, apesar de alguns winners brilhantes de Vickery, dominou durante todo o tempo. Elina diminuiu o seu déficit de winners versus erros não-forçados (oito contra 10), e deu poucas chances à estadunidense. A atual número sete do mundo venceu os cinco primeiros games do set, e depois confirmou a vitória no sétimo game: 6/1, em 29 minutos.

Na segunda rodada, na quarta-feira (29), Svitolina enfrentará a vencedora do confronto entre a polonesa #48 Agnieszka Radwanska e a #70 Tatjana Maria, que entram em quadra ainda nesta quarta-feira (27).