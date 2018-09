Fez história: Kanepi derruba Halep, primeira número um a cair na estreia em 50 anos de US Open

A número um do mundo, Simona Halep, voltou a sofrer uma derrota no primeiro round do US Open. Dessa vez contra a estoniana #44 Kaia Kanepi, que, em apenas 1h15, arrasou a romena. As parciais foram de 6/2 e 6/4. Foi a primeira vez na história que a líder do ranking em exercício caiu na estreia do slam dos Estados Unidos.

Halep, que fez ótima campanha preparatória para o último Slam do ano (venceu em Montreal e foi vice em Cincinnati), fez pouco e foi travada logo na rodada inicial do torneio. A romena, dona da melhor campanha da temporada caiu pelo segundo ano seguido, na primeira rodada (na edição anterior, perdeu para a russa Maria Sharapova em uma das partidas mais memoráveis de 2017). Os créditos, entretanto, vão para a estoniana, que fez ótima partida desde o começo, sabendo agir de forma inteligente e não se intimidando pelo ranking da adversária.

Logo no início da partida, pode-se perceber a dificuldade da número um em manter um bom ritmo, coisa atípica de seu jogo. Servindo de forma ineficaz e não sabendo fazer boas devoluções, Halep sofreu duas quebras: terceiro e quinto game da parcial e não teve qualquer break point a seu favor. 6/2 em apenas 27 minutos.

Estatisticamente, no quesito serviço, Halep agiu de forma muito inferior: encaixou os mesmos 71% de primeiro serviço de Kanepi, mas venceu apenas 59% dessas bolas, enquanto que a adversária venceu 80%. No segundo serviço, mais uma catástrofe por parte da número um: apenas 29% ganho, contra 67 da adversária. Ambas fizeram um ace.

No segundo set, Halep voltou com postura de número um. Foi quebrada no primeiro game, mas demostrou sinais de resistência, algo que até então, não havia pensado em fazer. Em seu próximo game de serviço, mais uma quebra, que logo foi devolvida, deixando a desvantagem menor.

Jogando de forma precisa e fazendo pontos decentes, Halep foi capaz de buscar o empate no oitavo game da parcial: 4/4. O gás, entretanto, pareceu acabar e, depois de todo o esforço para normalizar a parcial, a romena voltou a ser quebrada. Kanepi teve a chance de servir para o game, set, jogo e segunda vitória em cima de uma número um do mundo, e assim o fez: 6/4 em 48 minutos.

Halep perdeu pelo segundo ano seguido na estreia em Nova Iorque, dessa vez como número um (Foto: Divulgação/WTA)

Os números mostram bem a diferença no nível jogado por cada tenista durante a partida. Kanepi, que entrou com seu estilo agressivo, fez 26 winners e cometeu 28 erros, incluindo três duplas faltas. Halep fez apenas nove winners e cometeu o mesmo número de erros.

Halep volta a despedir-se do US Open, mas manterá seu ranking, não importando os resultados finais do torneio. Kanepi, por sua vez, avança no torneio e enfrenta no segundo round a jovem suíça vinda do qualifying, #168 Jil Teichmann, que venceu a eslovena #91 Dalila Jakupovic, por 6/3 e 6/0.

Com a queda de Halep, Caroline Wozniacki é a tenista mais bem ranqueada no Slam. A dinamarquesa, cabeça chave de número dois, fará sua estreia no na próxima terça-feira (27) contra a veterana Sam Stosur.