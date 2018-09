Voltando a jogar em alto nível, Wawrinka bate Dimitrov e estreia de forma convincente no US Open

A primeira rodada do US Open reservou para os amantes do tênis um confronto sensacional. Cabeça de chave número oito, #8 Grigor Dimitrov enfrentou #101 Stan Wawrinka, ex top 3 do ranking mundial. Voltando a apresentar o tênis que o fez conquistar três títulos de Grand Slam, o suíço eliminou o búlgaro por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 7/5, em 2h24 de partida.

O jogo começou em alto nível. Com ótimas trocas de bola, os tenistas vinham confirmando seus serviços e dando poucas chances um ao outro. A única quebra veio no oitavo game, quando Wawrinka aproveitou a chance e conquistou a vantagem. Sem sofrer algum incômodo, se impôs e fechou em 6/3.

Motivado, o suíço veio implacável para o segundo set. Conseguiu duas quebras logo de cara e fez 4 a 0 rapidamente. Errático, Dimitrov não demonstrava reação perante o domínio do adversário. Entretanto, Wawrinka sofreu para vencer a parcial. Depois de perder quatro set points, Stan teve de enfrentar um break point, mas se recuperou e fechou em 6/2, abrindo 2 a 0 na partida.

No terceiro set, o suíço passou um susto logo de cara. Em seu primeiro game sacando, precisou salvar três break points para manter a igualdade no placar. No intervalo entre o 3º e o 4º game, Wawrinka pediu atendimento médico e recebeu tratamento na perna esquerda. A partir daí, o rendimento de Stan caiu e Dimitrov passou a pressioná-lo. O búlgaro obteve a quebra no oitavo game, mas voltou a cometer erros e viu o suíço crescer novamente. Após um ponto disputadíssimo, o ex-top 3 do mundo devolveu a quebra de saque.

Nitidamente sentindo alguma dor na perna, Wawrinka não se movimentava com normalidade. Porém, seguia muito sólido e agressivo do fundo da quadra, se mantendo vivo na parcial. No 11º game, a grande performance do suíço fez a diferença. Com dois winners seguidos, Stan quebrou o serviço de Dimitrov e fez 6 a 5. Sacando para o jogo, foi soberano e selou a vitória por 7/5 com um ace.

Classificado para a segunda rodada do torneio realizado em Flushing Meadows, Nova Iorque, Wawrinka enfrentará o qualifier francês #139 Ugo Humbert, que triunfou também em sets diretos sobre um outro tenista vindo do qualifying, o norte-americano #345 Collin Altamirano.