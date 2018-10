Atual campeã, Stephens estreia com vitória tranquila sobre Rodina no US Open

Depois da derrota da número 1 do mundo, boas notícias para os telespectadores do US Open: a #3 Sloane Stephens, defensora do título em Nova Iorque, fez ótima primeira partida contra a russa #80 Evgeniya Rodina. Stephens precisou de apenas 76 minutos para avançar à segunda rodada do último Slam do ano, impondo 6/1 e 7/5 na adversária.

Americana começou a partida tomando um pequeno susto: precisou salvar quatro break points, e, de forma audaciosa e eficaz, o fez, abrindo o set de forma positiva. Depois do susto, ajustou seu jogo e, já no quarto game conseguiu a primeira quebra a seu favor a segunda veio logo em seguida. Após salvar os quatro break points iniciais, Stephens não passou dificuldade no serviço, nem mesmo quando serviu para a parcial. 6/, em 27 minutos. A estatística que mais pesa contra a russa é a de segundo serviço: 0% ganho, contra 70% de Sloane.

No segundo set, Rodina apareceu mais consistente. Foi quebrada logo no primeiro game, mas jogou de forma inteligente e, com a eficiência de suas devoluções, conseguiu se manter viva em ótimos ralis. No oitavo game da segunda parcial, o inesperado: Stephens foi quebrada. Tudo igual no placar. Alguns games depois, entretanto, a americana voltou a demonstrar boa forma e quebrou de 40/0. No game seguinte, a atual campeã serviu para o jogo e, com extrema facilidade, fechou a parcial - e partida. 7/5 em 49 minutos.

Stephens disparou 24 winners e cometeu 22 erros durante sua estreia no US Open. Rodina fez 11 winners e cometeu 17 erros. Ambas zeraram em aces e a russa cometeu a única dupla falta de todo o jogo.

Sloane Stephens enfrentará no segundo round do Slam a ucraniana de 21 anos vinda da qualifying #134 Anhelina Kalinina, que venceu a liechtensteinense #165 Kathinka von Deichmann, também vinda do qualifying, por 6/1 6(0)/7 5/2*.