Venus Williams vence Kuznetsova em partida de três horas na primeira rodada do US Open

Venus Williams segue sem perder em estreias no US Open. Nesta segunda-feira (27), a americana venceu a #102 Svetlana Kuznetsova, da Rússia, por dois sets a um, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3 em 2h57 de partida pela primeira rodada do último Slam da temporada. As duas tenistas têm títulos em Nova Iorque: a estadunidense venceu em 1999 e 2009 e a russa, em 2004.

A partida selou a confirmação de Venus em sua 20ª edição do torneio, todas elas sem jamais ter perdido na estreia. Contra a russa, pela primeira vez ela consegue duas vitórias consecutivas, após onze confrontos. Agora, a americana possui seis vitórias contra cinco da ex-número 2 mundial.

A partida foi complicada, com ambas as tenistas tendo momentos altos e baixos. Os três sets ultrapassaram os 50 minutos de duração, o que mostrou o drama nos serviços. Foram jogados 236 pontos ao todo, uma média de quase oito por game. Nos números, Venus se mostrou um pouco melhor, ambas as tenistas tiveram taxas semelhantes de winners e erros, com a americana fazendo 47 bolas vencedoras e 45 erros não-forçados e Kuznetsova cometendo 38 erros em meio a 40 winners.

Na próxima rodada, Venus Williams terá como adversária a italiana #40 Camila Giorgi, que venceu a wildcard Whitney Osuigwe em dois sets. No confronto direto, a ex-número 1 venceu a única partida, ocorrida no Australian Open de 2015.