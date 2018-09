Pliskova vence Diyas pela segunda vez em 2018 e avança no US Open

Nesta segunda-feira (27), a tcheca #8 Karolina Pliskova, vice-campeã do US Open em 2016, bateu na estreia do Slam estadunidense a cazaque #60 Zarina Diyas. Pliskova fechou a partida em dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6(4), em 1h40.

Pliskova, que foi cabeça de chave número um no US Open em 2017, e agora é número oito, venceu Diyas pela segunda vez no ano, a terceira em três confrontos entre as tenistas. Em março, a cazaque acabou abandonando em Miami, quando a tcheca liderava por 6/2 e 2/1. O outro confronto foi em 2015, na grama de Birmingham, quando a ex-número um do mundo também venceu em dois sets.

O primeiro set foi favorável à Pliskova, os diferenciais sendo os primeiro e quinto games da primeira parcial, quando a tcheca quebrou o saque da cazaque. Com isso, ela aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser precisa nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/4.

Com mais confiança ainda, Pliskova continuou com a sua estratégia de jogar com agressiva e bolas mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Diyas. A sua maior potência também contou para que a tcheca mantivesse o seu saque na parcial e fizesse um segundo set equilibrado vencendo por 7/6(4), levando assim a partida em dois sets.

Na próxima rodada, a tcheca enfrentará a #83 Ana Bogdan, que derrubou na estreia a #170 Marie Bouzkova por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/2.