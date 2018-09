Com desistência de Auger-Aliassime, Shapovalov vence duelo canadense e avança no US Open

Tristeza e frustração. Assim terminou um dos jogos mais equilibrados da primeira rodada do US Open 2018. O duelo dos canadenses #28 Denis Shapovalov e #117 Félix Auger-Aliassime era eletrizante, até o corpo do jovem de apenas 18 anos sucumbir. Primeiro jogador dos anos 2000 a disputar a chave principal de um Grand Slam, Felix se sentiu mal e acabou abandonando a partida. O placar constava 7/5, 5/7 e 4/1 para Shapovalov no momento da desistência.

O jogo era de alto nível. Aliassime começou muito sólido, enquanto seu compatriota atacava e errava muito. Com uma quebra de vantagem, abriu 5/2 e parecia caminhar para vencer o set. Porém, Shapovalov iniciou uma grande reação e, se impondo, ganhou cinco games seguidos, virando a parcial e fechando em 7/5.

No segundo set a situação se inverteu. Shapovalov mostrava-se a vontade e distribuía bolas vencedoras. O tenista de 19 anos obteve duas quebras de serviço, fez 4/1 e depois chegou a ter 5/3. Foi então que Félix voltou para o jogo e correu atrás do prejuízo. Vencendo quatro games em sequência, devolveu o 7/5 e empatou a partida.

Shapovalov iniciou a terceira parcial conseguindo uma quebra logo de cara. Perdendo por 2/0, Auger-Aliassime se sentiu mal e pediu atendimento médico, onde foi avaliado com taquicardia. O canadense pensou em desistir, mas seu adversário e melhor amigo o motivou a seguir tentando. Entretanto, FAA jogou apenas mais três games e acabou se retirando do jogo. Chorando muito, foi amparado e consolado por Shapovalov, que em um dos momentos mais emocionantes da temporada disse a ele: "Nós estaremos de volta e vamos jogar a final".

Na segunda rodada do Slam norte-americano, Denis enfrentará o italiano #51 Andreas Seppi, que avançou de fase devido a desistência do #35 Sam Querrey, tenista da casa, quando liderava por 6/7(6), 6/4, 6/2 e 2/1.