Atual campeão, Nadal conta com abandono de Ferrer e avança no US Open

A estreia do número #1 do mundo Rafael Nadal tinha tudo para ser no mínimo interessante. Enfrentando seu compatriota #148 David Ferrer, o 'Toro Miúra' reeditava um confronto que se tornou normal em fases finais dos torneios durante os anos 2000. Porém, em sua última partida na carreira em um Grand Slam, Ferrer sentiu uma lesão na panturrilha e abandonou a partida. O placar constava 6/3 e 3/4 para Nadal no momento da desistência, na primeira rodada do US Open.

Sabendo da necessidade de comandar os pontos, Ferrer entrou em quadra agressivo e tentando se impor. Porém, teve pela frente um Nadal muito sólido e que, aproveitando-se de um erro do veterano, conquistou a quebra de saque. Fazendo valer a vantagem obtida, o 'Touro Miúra' abriu 5/3. No nono game, voltou a quebrar seu amigo de longa data e fechou em 6/3.

Na volta para o segundo set, o susto. Nadal foi quebrado de zero logo no primeiro game. Entretanto, o líder do ranking se recuperou e devolveu a quebra no game seguinte. Sentindo um incômodo na perna esquerda, Ferrer foi atendido em duas oportunidades. Lutando para continuar em quadra, o tenista de 36 anos ainda conquistou uma quebra antes de abandonar no oitavo game, quando vencia por 4/3. Um último capítulo doloroso para a bela história em Slams do espanhol ex-top três do mundo, que ainda disputará alguns torneios no ano que vem antes de se aposentar.

Após a partida, Rafa lamentou muito a lesão sofrida por Ferrer e enalteceu seu parceiro. Os tenistas duelaram nada menos do que 31 vezes no circuito.

"Eu sinto muito, muito por ele. Ele é um dos meus amigos mais próximos no circuito. Nós compartilhamos momentos incríveis juntos. Ele é um dos maiores jogadores que nosso país já teve", ressaltou.

Buscando defender o título, Nadal enfrenta na segunda rodada o canadense #88 Vasek Pospisil, que derrotou o eslovaco #77 Lukas Lacko por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/3 e 6/2.