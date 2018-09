Sem problemas, Del Potro passa por Young na primeira rodada do US Open

Campeão do aberto dos EUA em 2009 e atual número três do mundo, Juan Martín Del Potro venceu mais uma vez na quadra dura de US Open. O argentino iniciou sua trajetória na edição do slam americano nesta segunda-feira (27), batendo o qualifier #246 Donald Young por três sets a zero, parciais de 6/0, 6/3 e 6/4, em apenas 1h45.

O argentino começou a partida quebrando logo de cara o serviço de seu oponente fazendo 4/0 e assim se impondo de maneira categórica na primeira parcial por 6/0 em 23 minutos. O mesmo script se repetiu na segunda parcial e deu novamente vitória de Del Potro por 6/3 em 38 minutos.

Donald Young se soltou um pouco e exigiu mais do argentino na terceira parcial. Em um set equilibrado, com muitas trocas de bola e muitos winners, Del Potro sacou forte, mostrou mais consistência e mais potência nos seus golpes. Após alguuns erros não-forçados e impeto do estadunidense do terceiro set, o argentino se recompôs e variou melhor suas bolas. Mas o set continuou no mesmo ritmo do anterior mantendo-se equilibrado em cada ponto que era disputado entres os tenistas.

O argentino, que chegou a ter algumas dificuldades no terceiro set, partiu pra cima e resolveu encerrar o jogo em um comeback impressionante quebrando seu adversário no 4/3 para sacar em 5/4. Mais confiante e agressivo, Delpo aproveitou o vacilo do seu rival, que sentiu a quebra e os erros no seu saque no game anterior, e ganhou o set por 6/3, em 44 minutos.

Na próxima rodada, Del Potro tem mais um dono da casa pela frente: enfrenta o #72 Denis Kudla, que venceu por três a zero na estreia o #57 Matteo Berrettini.