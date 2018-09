Em jogo marcado pelo forte calor, Djokovic triunfa sobre Fucsovics e segue vivo no US Open

A estreia de #6 Novak Djokovic no US Open 2018 foi duríssima. Enfrentando o húngaro #41 Marton Fucsovics, o sérvio superou não só o adversário, mas também o calor fortíssimo de 40°C em Nova Iorque. Em um jogo disputadíssimo, o ex-número um do ranking venceu por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 6/4 e 6/0, em 2h59 de duelo.

O primeiro set foi decidido em uma quebra de saque. Djokovic aproveitou um break point logo no segundo game e abriu 3/0. Apesar do húngaro ter jogado um ótimo nível de tênis, o sérvio conseguiu administrar e fazer valer a vantagem conquistada. Nole chegou a sacar em 0-30 no décimo game, mas se recuperou e fechou em 6/3.

O equilíbrio prevaleceu durante boa parte do segundo set. Em um jogo com muitas trocas de bola, os tenistas suavam a camisa, mas seguiam confirmando seus saques. Foi então que Fucsovics aproveitou-se de erros bobos do sérvio no sexto game e obteve a quebra. Com Nole visivelmente se sentindo mal devido ao forte calor norte-americano, o húngaro se manteve sólido e abriu 5/2.

Após receber atendimento médico, Djokovic voltou para o jogo e confirmou seu saque, jogando a pressão para o adversário. Apesar de ter sentido um pouco a importância do momento, Fucsovics se impôs nos últimos pontos e devolveu o 6/3, empatando a partida.

Agressivo, o húngaro veio para o terceiro set motivado e confiante. Pressionando muito, quebrou o serviço do ex-número um do mundo no terceiro game e passou a liderar o placar. Entretanto, no oitavo game, Fucsovics oscilou, cometeu erros não-forçados e viu Djokovic devolver a quebra. Sacando para se manter vivo na parcial, o tenista da Hungria viu Nole chegar ao set point e, em um ponto sensacional, conquistar outra quebra, fechando em 6/4.

Os tenistas voltaram para o quarto set depois dos 10 minutos de pausa cedidos para se recuperarem do desgaste. Porém, o descanso parece não ter tido muito efeito para o húngaro, que voltou errático e teve seu saque quebrado. Djokovic fez 3/0 e deu um grande passo rumo a classificação. Exausto, Fucsovics lutava por todos os pontos, mas acabou sucumbindo. O sérvio conseguiu mais duas quebras e selou a vitória por 6/0.

Na segunda rodada do último Grand Slam da temporada, o bicampeão em Flushing Meadows irá encarar #61 Tennys Sandgren, tenista da casa, que bateu #102 Viktor Troicki, compatriota e amigo de Djokovic, em sets diretos, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2.