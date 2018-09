Garcia atropela Konta na primeira rodada do US Open

A francesa #6 Caroline Garcia concluiu a sua estreia no US Open de 2018 com autoridade. A francesa não tomou conhecimento da ex-top 10 e atual #46 Johanna Konta, vencendo por duplo 6/2, em partida que durou apenas 1h17.

Na partida, Garcia mostrou um nível impecável de tênis, marcando 21 winners e apenas 11 erros não forçados, contra 13 bolas vencedoras e 17 erros não-forçados de sua adversária. No saque, a top 10 também saiu na vantagem, tendo mais aces (7 a 4) e menos duplas faltas (4 a 0), além de uma melhor taxa de primeiro saque (73% a 54%), estatísticas traduzidas pelo desempenho do jogo. A francesa sequer forneceu a Konta um break point, enquanto a britânica teve de salvar dez oportunidades, tendo sucesso apenas em quatro.

Após a partida, em entrevista, Garcia revelou que se preparou para uma batalha e que sabia das dificuldades que poderia enfrentar. Ela também disse que se sentiu melhor no saque hoje, bem como na devolução, afirmando que estava tentando jogar o mais profundo possível.

Na segunda rodada, ela terá como oponente a #55 Monica Puig, que atropelou a #74 Stefanie Voegele, da Suíça, por dois sets, por 6/0 e 6/0. No confronto direto, a porto-riquenha venceu as três partidas ocorridas, a última delas há uma semana, em New Haven.