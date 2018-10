Bouchard mantém embalo e estreia na chave principal do US Open com vitória fácil sobre Tan

Vindo de um torneio qualifying quase impecável, a #137 Eugenie Bouchard estreou na chave principal do US Open com mais uma vitória tranquila. A canadense bateu nesta terça-feira (28), a wildcard #396 Harmony Tan por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/1, em 1h09.

Foi a primeira vitória de Bouchard em Nova Iorque desde 2015, quando abandonou o torneio na quarta rodada, após escorregar em um vestiário e ter uma concussão. Há alguns meses, a canadense ganhou um processo contra a USTA (Associação de Tênis dos Estados Unidos) por conta desta lesão.

Logo no primeiro game do jogo, Bouchard conseguiu a quebra para lhe dar tranquilidade. A canadense enfrentou apenas um break point no set, mesmo cometendo muitos erros, mas crescendo nos pontos decisivos. Tan só voltou a enfrentar break point quando sacava para se manter no jogo, em 3/5, e acabou vacilando: vitória da canadense por 6/3, em 37 minutos.

A instabilidade demonstrada por Bouchard foi testada logo no primeiro game da segunda parcial, quando Tan teve break point ao seu favor, mas outra vez Genie impôs seu jogo e salvou seu saque. O principal diferencial do segundo set foi o aproveitamento no segundo serviço. A francesa teve muitos problemas com a agressividade da rival nas devoluções, vencendo apenas 44% dos pontos em seu segundo saque.

Bouchard quebrou no quarto game para fazer 3/1. No game mais longo da partida, quando Tan sacava em 1/4, a canadense desperdiçou três break points, até confirmar mais uma quebra. Com muita força no saque, Genie confirmou mais uma vez o serviço e fechou em 6/1, em 32 minutos.

Na segunda rodada, Bouchard enfrentará a tcheca #103 Marketa Vondrousova, que passou na estreia pela lucky loser #111 Mona Barthel por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/4.